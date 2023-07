Anglais 6e à 3e Le Bled Collège. Edition 2023

Le Bled Anglais collège s'adresse aux collégiens de la 6e à la 3e et à leurs parents. Il traite l'ensemble du programme d'anglais du collège pour correspondre aux paliers A1, A2, B1 du CECRL (B1 = niveau seuil du lycée / fin scolarité obligatoire). L'ouvrage est organisé en trois grandes parties : - 31 fiches de grammaire - 21 fiches de conjugaison - 40 fiches de vocabulaire Et aussi : - une partie Civilisation avec les fiches d'identité des pays du monde anglophone - les corrigés complets et détaillés de tous les exercices - une liste de verbes irréguliers - un index pour trouver facilement le thème ou le point de grammaire recherché