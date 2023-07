Sami et Julie Je calcule vite et bien Du CP au CE2

Une méthode de calcul simple et progressive pour acquérir les bons automatismes ! L'ouvrage se compose de 70 leçons permettant d'apprendre pas à pas les bases du calcul, avec à chaque fois : un point de cours ou de méthode s'appuyant sur des exemples concrets ; des exercices d'application progressifs pour vérifier que l'enfant a bien compris et retenu l'essentiel ; un encadré " Table " ou " Calcul mental " présentant des astuces qui facilitent le calcul de tête, suivies d'exercices d'entraînement. Des bilans réguliers permettent de réviser et de tester les connaissances acquises.