Thor l'Intégrale : 1973-1974

Voici l'un des plus grands combats de Thor, qui fait équipe avec le formidable Hercule ! Les deux titans doivent conquérir le domaine de Pluton pour libérer la ravissante Krista ! Le fils d'Odin voyage également dans l'espace aux côtés de Sif et Balder. Et sinon : le Destructeur revient et Galactus se trouve un nouveau héraut. Thor poursuit son bonhomme de chemin dans des INTEGRALES bourrées d'action. Cet album est presque entièrement conçu par Gerry Conway et John Buscema, avec des aventures de l'Asgardien très... cosmiques !