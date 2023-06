Echolands Tome 1

Dans un futur étrange qui a oublié son Histoire, la technologie la plus performante côtoie la magie. Dans ce lieu où tout peut arriver, nous suivons la quête de la voleuse Hope Redhood qui détient la clé du sombre passé de ce monde. Mais pour mener à bien cette mission, Hope et son équipe vont devoir survivre aux assauts répétés d'un sorcier et de sa fille. Ce projet imaginé par des auteurs multi-primés pour Batwoman, date d'il y a plus de 15 ans. Mais les emplois du temps chargés du scénariste Haden Blackman (Star Wars, Elektra) et du dessinateur superstar J. H. Williams III (Promethea, Sandman : Overture) ont sans cesse repoussé les retrouvailles du duo. Mais voici enfin l'oeuvre, dans un format unique qui permet aux illustrations de se déployer sur chaque double-page. Le style inimitable, ultradétaillé et la narration aussi complexe que maîtrisée de Williams III est un régal pour les yeux.