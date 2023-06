Si tu m'enlèves, prends garde à toi

Habituellement, les missions de Milo se déroulent sans accroc : les Fiori désignent une cible, il va la kidnapper et la leur amène. Rien de plus simple. Mais la vie de Milo se complique lorsqu'il rencontre Adelia, touriste française venue explorer le patrimoine culinaire sicilien. Sa maladresse n'est pas le pire (c'est pourtant un vrai danger public). Non, le véritable risque que représente Adelia, c'est l'attraction qu'elle exerce sur lui... et la sympathie immédiate que ressentent pour elle les parents de Milo, fraîchement arrivés des Etats-Unis. Quel bonheur pour eux de découvrir que leur fils semble avoir enfin trouveé l'amour ! Coinceé par les apparences, l'apprenti-mafieux ne peut plus démentir. Et il va comprendre qu'il existe une chose plus effrayante que tous les parrains de Sicile : les belles inconnues au franc-parler dévastateur et aux compétences culinaires déplorables.