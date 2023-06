Flore a la frousse !

Un roman CM2-6e spécialement conçus pour les enfants dyslexiques, ou en difficulté d'apprentissage pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Le titre comporte des aides visuelles, des pages d'explication de vocabulaire et des questions de compréhension. Résumé : Flore a peur de tout, jusqu'au jour où ses parents l'inscrivent au centre de loisirs. En découvrant plein de sports différents et l'esprit d'équipe, la petite fille parvient à surmonter ses craintes et à se convaincre qu'elle est capable de réussir...