Un roman photographique est un livre de photographies, accompagnées de brèves légendes (date et lieu). Composé comme un récit, il est constitué d'une suite d'impressions et de portraits, fruits des balades et des rencontres de son auteur, qui a parcouru la moitié sud de la France durant ces trois dernières années. Saisissant des corps et des regards qui nous en disent beaucoup de la résignation, colère ou espoir de ces protagonistes, ce livre est également un témoignage social d'une force extraordinaire. Le récit photographique est suivi d'un texte, Trouble, de l'écrivaine et comédienne Rosemonde Cathala qui a signé aux éditions Arcane 17, Une identité française. Eric Cabanis est photographe professionnel, ex-reporter-photo à l'Agence France Presse (AFP) déjà auteur aux éditions Arcane 17 de Portraits d'une lutte, les Molex pour mémoire, une série de portraits d'ouvriers licenciés par la multinationale états-unienne Molex en 2008 (préface des sociologues Stéphane Beaud et Michel Pialoux).