La Brigade du surnaturel Tome 2 : Le Jardin des Hespérides

Claire et Keziah sont de retour ! Mais si le duo fête ses retrouvailles, ce n'est pas entre des draps blancs, mais au beau milieu d'un bain de sang... Les sept plaies de l'Enfer se déchaînent sur le monde depuis que la clé du Jardin des Hespérides a disparu et que l'équilibre est rompu. Car, alors que se pressent sur la Terre et le Ciel grenouilles et pluies de sang, Satan vient de jouer un magistral coup de poker : en direct, il fait le plus gros des coming-out jamais télévisés, celui de l'existence des Surnaturels ! Désormais, l'Humanité découvre qu'elle n'est pas seule, et que la fin des temps est une course contre la montre que seul un duo de choc peut éviter en retrouvant une petite clé volée... Mais par qui ? Et surtout, pourquoi ? Claire et Keziah, réunis pour l'occasion au sein de la toute nouvelle "Programme Interespèces" , sont les deux limiers chargés de faire le ménage et de ramener l'ordre et la clé... A moins que leur duo passionnel et électrique ne crée plus de chaos que l'Enfer lui-même n'aurait engendré... ! Une fin du monde programmée, une quête désespérée, un méchant vicieux, un duo de choc et une enquête qui remonte le temps aussi vite que se déchaînent les passions, voilà le cocktail explosif que propulse avec malice Floriane Impala dans ce nouvel opus. Croisez American Gods et l'Apocalypse, passez tout ça à la bombe fluo de la romance et de l'urban fantasy, et vous obtenez le tome 2 de La Brigade du Surnaturel ! Passionné, vilain, haletant !