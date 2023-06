Petit Futé Châteaux de la Loire. Edition 2023

Le guide Châteaux de la Loire traite les départements Indre-et-Loire, Loiret et Loir-et-Cher (région Centre) ainsi qu'une partie du Maine-et-Loire, très riche en châteaux. La renommée du Val de Loire a été renforcée par son classement au patrimoine mondial de l'Unesco, même si elle était déjà acquise grâce à la richesse de ses paysages, des sites historiques et des musées. Ses cultures spécialisées sont caractéristiques : vigne, cultures maraîchères et fruitières pépinières. Par la douceur de son climat et la richesse de ses forêts, la vallée de la Loire a attiré les rois et les nobles, qui y firent construire un nombre impressionnant de châteaux magnifiques. La Renaissance marque l'âge d'or des châteaux de la Loire, mais beaucoup gardent les traces de constructions plus anciennes ou au contraire de modifications ultérieures. Cette immense région regorge de trésors, de l'art gothique à la Renaissance, tous d'un grand intérêt architectural et historique. Certes, ils ne sont pas les seuls, mais il vous faudra quelques années pour tous les découvrir.