Le chant des sans repos Tome 1

Dans la cité royale de Ziran, le festival de Solstasia est sur le point de commencer. Après avoir traversé le désert avec ses deux soeurs dans des conditions effroyables, Malik espère tirer profit de l'événement pour se bâtir une nouvelle vie. Lorsqu'un démon millénaire lui arrache sa plus jeune soeur, il est contraint d'accepter un pacte sanglant : s'il veut la revoir vivante, il devra assassiner la princesse héritière de Ziran, Karina. On la dit dépravée, arrogante, incapable de régner. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et un destin insoupçonné où s'entremêlent étroitement l'amour, la mort et la magie attend les deux jeunes gens...