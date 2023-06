Choisis la vie !. Le courage de se décider

Anselm Grün met la sagesse spirituelle au service de la vie quotidienne. Il vient ici en aide à ceux qui peinent à trouver une orientation dans leur existence ou qui s'interrogent sur la manière de prendre une "bonne" décision. A chaque instant, nous devons accepter les événements qui nous arrivent, ou bien décider de créer un chemin à notre image. Le perfectionnisme et le désir de maîtrise, la volonté de se protéger, la peur de l'autre, la crainte d'être rejeté, les difficultés à communiquer, la fracture entre l'image sociale et le véritable soi... Tous ces obstacles et ces freins nous empêchent de "choisir la vie". Dans cet ouvrage, Anselm Grün nous propose des pistes et des conseils pratiques pour nous permettre de vivre nos choix en conscience.