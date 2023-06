Gnomon Tome 2

Grande-Bretagne. Futur proche. La monarchie constitutionnelle parlementaire a laissé place au Système, un mode de démocratie directe où le citoyen est fortement incité au vote. La population est surveillée en permanence par le Témoin : la somme de toutes les caméras de surveillance et de tout le suivi numérique que permettent les objets connectés. Au cours d'un interrogatoire par lecture mentale, la dissidente Diana Hunter décède. Pour mener l'enquête, Mielikki Neith, une inspectrice du Témoin, doit explorer la psyché de Hunter. Mais à la place, elle se retrouve confrontée à trois mémoires différentes : celle d'un financier grec attaqué par un requin, celle d'une alchimiste et celle d'un vieux peintre éthiopien. Pour Neith, dont les certitudes commencent à s'effriter, un incroyable voyage au coeur de la pensée humaine commence. Aussi déroutant que dangereux. Si Tocqueville rencontrait Orwell. Télérama. Très travaillé et splendidement écrit. Ecran fantastique. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Michelle Charrier.