" L'art du Savasana, ou posture du cadavre, est d'arriver à lâcher prise dans un état de conscience avancée. La mort est la réalité ultime et celle qu'on fuit le plus souvent. C'est en acceptant totalement la mort que la vie prend tout son sens. " Ces mots viennent spontanément à l'esprit de la détective Laura Tremblay, appelée pour enquêter sur le meurtre de son ancien maître yogi, guru Simha. Ce crime l'oblige à se pencher à nouveau sur des souvenirs éprouvants, à explorer ses failles et à renouer avec un milieu qu'elle avait quitté il y a plusieurs années. Et, à découvrir ce meurtrier encore tapi dans l'ombre.