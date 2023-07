Paris, 1899. Les Fragments d'éternité

Paris, 1899. La Grande Exposition universelle n'est encore qu'un chantier gigantesque lorsque James, le fils des beaux quartiers, croise le regard d'Henryk, l'artiste bohème. Bien plus qu'un coup de foudre, c'est la collision de deux mondes. Dans le chaos de la Belle Epoque, leurs destins vont se mêler, s'étreindre et se déchirer au fil des rues parisiennes. Car les ombres planent sur la Ville Lumière. L'idylle des deux amants est fragile et pourrait bien se heurter à plus d'un obstacle, à commencer par la trop conservatrice société de fin de siècle qui ne tolère pas un amour comme le leur. Et pourtant... Si l'on devait reprendre depuis le début, on parlerait de cette fête immense qu'était la capitale en cette année 1899...