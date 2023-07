Les 5 soldats de bambou : Tome 1. Tome 1

Ils étaient sept. Ils avaient sauvé le Royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins du Zhongguó, des steppes des hauts-plateaux jusqu'aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoise de la mer Jaune. Ils étaient sept. Ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié le peuple de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi-dieu Lumière Eternelle et apporté au Qí un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la Bataille du Sorcier au Bì de Jade. Ils étaient sept. L'un a péri, un autre fut couronné, cinq sont repartis. Ils ont disparu là où s'effacent les légendes. Vingt-quatre années se sont écoulées. Une nouvelle menace grandit dans l'Ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux Premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. Et si la survie du Royaume dépendait des héros du passé ?