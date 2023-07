Mathématiques expertes - Terminale

Cet ouvrage est destiné aux élèves de Terminale qui ont choisi l'option Mathématiques expertes, c'est-à-dire ceux qui souhaitent acquérir un très bon niveau dans l'optique d'aborder dans les meilleures conditions les études supérieures dans une formation ayant une composante mathématique importante. Tout en suivant strictement le programme de l'option Mathématiques expertes proposée aux élèves à la rentrée 2020, cet ouvrage l'appréhende différemment, en particulier, il aide à comprendre les méthodes de raisonnement et de résolution qui sont la clé de la réussite dans les études supérieures scientifiques. Dans chaque chapitre, vous trouverez : - Le résumé de cours. Il vous permettra d'accéder à une connaissance synthétique des notions. - Les démonstrations. Elles vous initieront au raisonnement mathématique et développeront votre esprit logique. - Les méthodes. Elles vous inculqueront les techniques usuelles qu'il faut savoir mettre en place. - Le vrai/faux. Il testera votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs classiques. - Les exercices, avec indications. Ils vous entraîneront tout au long de l'année pour aborder les devoirs en classe avec profit. - Les corrigés détaillés et commentés. Toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à progresser dans la résolution des exercices. Ainsi ce livre complètera celui utilisé en cours. Il permettra d'aborder avec aisance les interrogations, les devoirs surveillés et, pourquoi pas, de briller au grand oral du baccalauréat. Surtout, il offrira les meilleures conditions pour réussirson entrée dans des études supérieures scientifiques.