Mathématiques - Pour un accompagnement personnalisé - Seconde. En 42 fiches, 250 exercices corrigés et 14 QCM bilan

Ce livre s'adresse à tout élève de Seconde souhaitant consolider les acquis du collège afin de réussir cette première année de lycée. Avec pour objectif de (re)donner le goût des mathématiques, cet ouvrage permettra à chacun de trouver des exercices adaptés à son niveau allant de l'application directe du cours à des exercices d'approfondissement préparant à la spécialité Mathématiques de Première. Chacun des 14 chapitres est découpé en trois sections complémentaires abordant chacune une notion majeure. Chacune de ces sections contient : - Une fiche récapitulative de cours contenant les définitions et propriétés essentielles à connaître. - Une fiche d'exemples permettant d'illustrer les résultats proposés. - Deux pages d'exercices de difficulté croissante. - Deux pages de corrections permettant un travail en autonomie. A la fin de chaque chapitre, un QCM bilan permet au lecteur de s'auto-évaluer sur les différentes notions, par exemple avant un devoir surveillé. Toutes les méthodes, définitions et propriétés au programme sont incluses et font de ce livre le compagnon idéal sur l'ensemble de l'année de tout lycéen de Seconde.