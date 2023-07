Mathématiques. Méthode CRPE. Annales corrigées 2022-2023

Sous forme de fiches, le candidat travaille une notion par jour pour acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires en Mathématiques pour réussir le concours CRPE. Ce ouvrage est en 2 parties : la 1re propose un apport méthodologique précis et la 2nde propose des éléments de cours et des entraînements. Cette 2nde partie est constituée d'un ensemble de fiches en 3 temps avec : - des rappels de cours sur une des notions essentielles - des exercices d'appropriation sur chaque notion afin de bien l'intégrer - des exercices " Objectif CRPE " qui sont des exercices type pour s'entraîner dans les conditions du concours En fin d'ouvrage, les auteurs proposent des sujets CRPE notamment ceux de la session 2022 et de la session 2023 ainsi queles corrigés de tous ces exercices enrichis de conseils d'application. Cet ouvrage s'adresse donc aux candidats au concours de professeur des écoles.