Beau magazine N° 3, juin 2023 : Le Guide de l'impact positif

L'artiste Pomme parle de BEAU et de soupe de pissenlits avec Nikos Aliagas. Benjamin Millepied remonte sur scène pour faire danser les libertés fragiles. Au Brésil, un village de pêcheurs artistes prend des allures de Marfa. Dans les jardins de la Villa Médicis, des cabanes s'installent et inspirent architectes et écrivains. A Paris, un studio invente des chaises qui peuvent être replantées dans la forêt. Dans ce numéro, nous avons également découvert le surf réparateur à Saint-Malo, rencontré un cueilleur-parfumeur de fragrances vivantes à la frontière italienne, étudié le pouvoir guérisseur des tatouages médicinaux... Sans oublier notre sélection, en France et à l'étranger, de 90 adresses vues nulle part ailleurs, pour connaître les alternatives naissantes dans la mode, les intérieurs, les voyages et les nouvelles hospitalités.