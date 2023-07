Le milliardaire sans limites

Série "Les fils perdus d'Argentine" - Tome 3/3 Séparés jadis, trois frères de sang s'apprêtent à être réunis... Il n'a aucune limite. Elle n'aura aucune échappatoire... Le milliardaire Max Kentala joue selon ses propres règles et ne laisse personne se mettre en travers de son chemin. Aussi est-il d'abord méfiant à l'égard de la détective privée qui débarque dans son existence pour lui révéler le mystère de ses origines. Pourtant, seul avec la tenace Alexandra Osborne aux Caraïbes, il sent le désir le gagner et sa raison fléchir. Et, bientôt, Max ne songe plus qu'à conquérir la belle intruse...