Instruments voyageurs. Le monde sonne à nos portes

"Instrument voyageurs" est la trace vivante et actualisée d'une aventure hors norme : la collecte d'une centaine de témoignages et d'instruments de musique pour raconter une ville, Villeurbanne. Trois partenaires du territoire, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, l'Ecole nationale de musique et le Rize, centre mémoires, cultures échanges de la Ville de Villeurbanne, ont mis leurs forces en commun pour construire une exposition et faire vivre une saison culturelle en 2020/21. Des professionnels de la musique et de la culture, qui ont vécu l'aventure et des chercheurs, qui l'ont accompagnée et observée, reviennent 2 ans plus tard sur ce que cette démarche de collecte et de mise en exposition d'instruments avait de novateur. Documents d'archives, portraits photographiques, planches de bande dessinée sont autant de langages complémentaires pour vous plonger dans un univers de formes et de pratiques d'une extraordinaire diversité. Collecter les instruments de musique de Villeurbannais et Villeurbannaises, c'est partir pour un voyage à travers les 5 continents.