Cailloux ! quand le poète-géologue - ou le petit Poucet - collectionne les langues, de l'ancien français à l'américain des panneaux urbains, en passant par... Mais reprenons. Il faut lire ce livre comme on mord dans un sandwich. A pleines dents, bien sûr, mais aussi parce qu'il est construit comme un sandwich. Trois sections : la partie centrale avec ses échos d'ancien français, sa concision résolue, sa densité minérale, encadrée par deux parties, certes pas moelleuses plus amples, traversées par la multitude, les contradictions, les cris, les objets, les fragments et les horizons contemporains. Il faut lire ce livre comme on coud à points-arrière. Allers-retours incessants. Il faut un peu fouiller. Et l'on comprend sans même s'en rendre compte. Chaque strophe-caillou de la partie centrale renvoie à un poème- caillou de la partie centrale. Qu'est-ce que la poésie prend, récolte, collecte de la langue d'une époque ? Et qu'en fait-elle ? ce sont les questions auxquelles Daniel Pozner tente de répondre dans Cailloux ! Archivage, redécouverte, dynamitage, nostalgie, répétitions, archéologie préventive, parkings déserts, autoroutes de l'information, ruines neuves, trous de mémoire, petit air tenace, souffleries...