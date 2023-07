Rapprochés par un secret ; La mémoire à vif ; Cette ombre dans ton regard

Les gens tuent pour protéger leurs secrets de famille... Rapprochés par un secret En arrivant à Whitehorse pour enquêter sur la disparition des jumeaux McGraw, Nikki a en tête la mise en garde de son grand-père. Mais qu'importent les risques et l'hostilité de certains membres de la famille et l'attitude de Cull, le fils aîné, aussi séduisant que taciturne. Nikki est prête à tout pour blanchir la mémoire de son père, injustement accusé du kidnapping... La mémoire à vif Dans la chambre d'hôpital où elle vient de se réveiller, Abby tente de se rappeler les circonstances dans lesquelles elle a perdu la mémoire. Puis, sentant près d'elle une présence, elle tourne les yeux et tressaille. Car, près de son lit, Ledger McGraw la couve du regard et annonce qu'il va la ramener chez lui pour veiller sur elle... Lui qui l'a abandonnée autrefois, la poussant à épouser un homme qu'elle n'aimait pas... Cette ombre dans ton regard "Désolée, je ne peux pas vous aider... " Choqué par le refus de C. J. West, la jeune enquêtrice qu'il a contactée suite à des révélations concernant la disparition de sa petite soeur, Boone s'interroge. La mort de l'associé de C. J. justifie-t-elle à elle seule la peur qu'il lit dans son regard ? Et se peut-il qu'en venant la trouver il ait mis la jolie détective en danger ? Romans réédités