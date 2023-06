L'oracle des chamanes

Plongez au coeur de la magie des plantes, expérimentez la hutte de sudation, vibrez au son du tambour, partez à la rencontre de votre animal totem ou communiquez avec les mondes d'en-haut et d'en-bas... Cet oracle vous invite à un véritable voyage intérieur et transformateur à la rencontre de votre intuition tout en renouant avec votre corps et vos racines. Grâce à l'énergie des 40 cartes sublimement illustrées, vous allez véritablement vivre et expérimenter l'énergie chamanique. Avec son livret de 288 pages, chaque tirage vous offrira des interprétations complètes, apportant un éclairage à chacune de vos interrogations sur votre passé, présent et avenir ainsi que des rituels pour vivre la magie chamanique au quotidien (fabrication d'un attrape-rêve, méditation, danse, écriture créative...).