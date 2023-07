Gabi aux fêtes de Bayonne

Aujourd'hui, c'est la journée des enfants aux Fêtes de Bayonne ! Gabi, le petit lapin blanc, t'invite à s'amuser avec lui toute la journée. Mets ton foulard rouge, ta cinta et c'est parti ! Au programme : tamborrada et encierro txiki, réveil du Roi Léon avec les géants de sa cour, pique-nique et jeux à la Poterne, danses basques, musique, chansons et... confettis ! Dans cet album, les enfants pourront (re) découvrir avec plaisir leurs Fêtes de Bayonne, en ce jour spécialement pensé pour eux, à partager en famille et avec les copains.