Un bébé en été. Le bébé du Dr McNeal ; Un secret bien gardé ; Un bébé en cadeau

Le bébé du Dr McNeal, Leah Martyn Dès leur rencontre, Joséphine tombe sous le charme du Dr McNeal. Il faut dire que son collègue a tout pour plaire : le charisme, le talent et... un petit garçon, Andrew, qu'il élève seul. Un bébé que Jo adore câliner sous le regard amusé de son père. Mais, alors qu'ils viennent de partager leur première nuit d'amour, Brady semble soudain ne plus tolérer que Jo s'approche de son fils... Un secret bien gardé, Raye Morgan Diana a attendu dix ans le retour de Cameron. Mais le jour où son voeu il rentre enfin, c'est enceinte que Diana l'accueille... Est-il encore possible de renouer avec cet homme qui rendait sa vie palpitante ? Et bien que Cameron l'ait laissée derrière lui jadis pour parcourir le monde, cette fois, Diana ose croire à leur amour... Un bébé en cadeau, Laura Iding Venue rendre visite à sa soeur à l'hôpital, Kat apprend que le médecin qui la soigne n'est autre que le Dr Miguel Vasquez. Miguel... Cinq ans ont passé depuis leur unique - et inoubliable - étreinte. Alors que leurs retrouvailles approchent, Kat sent un trouble immense l'envahir. Miguel se souviendra-t-il d'elle ? Et, surtout, trouvera-t-elle enfin le courage de lui avouer le secret qu'elle garde depuis si longtemps ? Romans réédités