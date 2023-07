Un ennemi si charmant ; Nouveau départ pour Taryn

Un ennemi si charmant, Maisey Yates Série "? Irrésistibles ranchers ? " - Tome 1/3 A Lone Rock, trois frères vont ouvrir leur coeur... Jade voue une haine féroce à Chance Carson, dont la famille a usurpé les terres de la sienne. Il est arrogant, insupportable... et trop charmant. Aussi, quand elle le découvre blessé et amnésique après une chute de cheval, décide-t-elle, après l'avoir sauvé, de se venger de lui en lui faisant croire qu'il est son employé. Dans ce jeu de rôles, Jade découvre alors un homme si attentionné qu'elle sent naître pour lui un désir irrésistible. Un désir auquel elle s'abandonne, tout en redoutant le moment où le rancher découvrira la vérité... Nouveau départ pour Taryn, Rochelle Alers Déçue par l'amour, Taryn a besoin d'un nouveau départ. Son déménagement à Wickham Falls et ce nouveau poste de préceptrice auprès de deux adorables fillettes sont la chance qu'elle attendait. A un détail près : le père des enfants, Aiden Gibson, lui fait perdre la raison avec ses beaux yeux turquoise. Pourtant, Taryn ne doit pas se bercer d'illusions : cet homme envoûtant et sa famille resteront à jamais pour elle un rêve inaccessible...