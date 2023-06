La 13eme region militaire dans la bataille de France

La seconde guerre mondiale n'en finit plus de nourrir chercheurs, auteurs et férus d'histoire même à des échelles ré-duites dans le temps et dans l'espace. En France comme sur le Massif central, la question des mouvements de résistance a déjà été beaucoup travaillée. C'est nettement moins le cas pour ce qui touche à la campagne de France. La curiosité insatiable de Thibaut Courpiac n'a pas pu se satisfaire de cette situation et les témoignages de son entourage lui ont donné envie d'aller beaucoup plus loin pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et imaginer comment les choses auraient pu être. Le résultat de ses investigations parfaitement documentées est époustouflant et apporte un regard très vivant et immersif sur cette période particulière, qui aurait pu être charnière dans ce conflit. Il illustre la façon dont elle a été vécue sur l'Auvergne et ses pourtours, soit la 13ème région militaire et cela par des protagonistes variés. On dit souvent que la petite Histoire inspire la grande, ce livre en est l'éblouissante démonstration.