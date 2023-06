Mon journal de tirages. Interpréter les messages des cartes de tarot

Un journal pour comprendre et interpréter les messages des cartes de tarot mais aussi d'en noter leur récurrence (ou non) et les impressions suscitées. Ce support vous permettra de comprendre l'essentiel des techniques de tirages de cartes et des messages perçus. Il est composé d'un espace pour noter divers éléments : date, cycle lunaire, jeu de carte utilisé, humeur et objectif du lecteur. Et d'un autre espace pour noter les informations sur les cartes : nom des cartes, ordre du tirage... Et un espace pour laisser libre cours à vos interprétations (significations des messages, questionnements, commentaires).