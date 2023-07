Un bébé pour le Dr Samford ; Séduction au paradis ; Un patient très spécial

Un bébé pour le Dr Samford, Marion Lennox En acceptant d'aider le Dr Blake Samford à prendre soin de Ruby, sa nièce de quelques semaines dont il vient d'avoir la garde, Maggie était loin d'imaginer le tourment que cela lui causerait. Car, au fil des jours qu'elle passe auprès d'eux, elle se rend compte qu'elle s'attache à l'enfant, et tombe aussi sous le charme du ténébreux médecin... Séduction au paradis, Scarlet Wilson Jamais plus de médecin dans sa vie, tel est le credo d'Amber. Alors pourquoi diable répond-elle aux avances du Dr Jack Campbell, depuis qu'ils sont tous deux bloqués à Hawaï par un ouragan ? Alors qu'elle devrait se ressaisir, Amber sent ses résolutions vaciller, jusqu'à ce qu'elle s'abandonne entre les bras virils de Jack... Un patient très spécial, Annie Claydon Nick Hunter, dans sa salle de consultations ? Abby peine à cacher sa stupéfaction. Comment va-t-elle pouvoir traiter l'homme qui lui a brisé le coeur autrefois, et qui n'a jamais quitté ses pensées depuis ? Il faut qu'elle se reprenne : après tout, Nick est un patient comme les autres. Ou presque. Car, au moment où elle croise son regard, elle y reconnaît la lueur du désir... Romans réédités