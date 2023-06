Découvrez les vertus du bicarbonate

Produit miracle, le bicarbonate peut être utilisé au quotidien dans la maison, mais également pour notre santé. Découvrez ces vertus ! Qui d'entre nous n'a pas entendu parler du bicarbonate de soude ? Un produit a` la fois connu, car utilise ? depuis plus de deux siècles comme remède "miracle" pour apaiser les brulures d'estomac et les mauvaises digestions, et tout aussi méconnu car il recèle de multiples autres propriétés qui restent pour la plupart ignorées. Dans cet ouvrage pratique et conçu pour être utilise ? au quotidien, vous découvrirez ce qu'est exactement le bicarbonate de soude et comment l'utiliser seul ou en association avec d'autres produits naturels comme le vinaigre, le citron ou les huiles essentielles. Martina Krcmár est journaliste, chroniqueuse et auteur de nombreux ouvrages. Passionnée par la nature et le formidable potentiel de ressources qu'elle nous offre, elle étudie les plantes et l'étroite relation que l'homme entretient avec les végétaux depuis toujours et surtout la manière dont il en fait usage, à travers toutes les civilisations anciennes, des temps les plus reculés jusqu'à nos jours.