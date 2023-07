Trompeuse apparence ; Les infiltrés de Houston

Trompeuse apparence, R. Barri Flowers Série "Enquêtes dans le Pacifique" - Tome 2/4 Crimes en série au pays du soleil... Troublé, Dex Adair observe la photo que sa supérieure de la DEA lui présente. Se peut-il vraiment que cette femme au visage d'ange ait pris la succession de son mari, un trafiquant de drogue mort accidentellement quelques mois plus tôt ? Quoi qu'il en soit, il a bien l'intention de le découvrir et, pour cela, il est prêt à tout : même à se faire embaucher comme pianiste dans le luxueux hôtel de la séduisante veuve... Les infiltrés de Houston, Barb Han "Travailler avec toi me manque". Surprise, Ree fixe Quint. Manifestement, il est en train de lui proposer de collaborer avec lui sur sa prochaine enquête... Hésitante, elle réfléchit. Certes, se faire passer à nouveau pour sa femme est une idée séduisante et elle ne peut nier son attirance pour Quint. Mais est-elle réellement prête à se déguiser encore en barmaid et à affronter les pires dangers pour infiltrer un trafic de drogue ?