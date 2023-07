La tentation du vicomte

Londres, XIXe siècle On dit qu'elle a une véritable cour de soupirants et d'admirateurs. Ses longs cheveux blonds et ses yeux d'un bleu envoûtant font tourner la tête de tous les hommes d'Angleterre. Mais cette femme aux allures de déesse aurait un coeur de glace... Lorsqu'il entend les rumeurs à propos de Lady Cynthia Finch, qui a ruiné le mariage de sa chère cousine, Marcus, vicomte de Thorne, sent la rage l'envahir. Bien décidé à venger sa parente humiliée, il promet d'enquêter sur la coupable sitôt arrivé à Londres. Mais, lorsqu'il la rencontre enfin lors d'un bal mondain, il réalise qu'il lui faudra, pour mener à bien sa mission, lutter contre l'attirance qu'exerce sur lui la belle tentatrice...