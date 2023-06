Initiation au vietnamien. Langue et culture. A1 vers B1

Cet ouvrage d'initiation au vietnamien s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir à la fois à la langue et à la culture vietnamienne ou renforcer leurs connaissances. Outil idéalpour toute personne souhaitant s'exprimer avec aisance et précision aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, cet ouvrage suit une progression thématiqueallant des salutations de base aux proverbes courants, en passant par des situations de la vie quotidienne et des interactions sociales tant dans l'univers familial que professionnel. A découvrir : - l'alphabet vietnamien et les règles d'intonation à l'oral et à l'écrit - 51 leçons thématiques - plus de 150 exercices corrigés - plus de 120 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses Bonus : Deux fichiers audio pour chaque liste de vocabulaire : l'un avec un locuteur ayant un accent nord-vietnamien et l'autre avec un locuteur ayant un accent sud-vietnamien