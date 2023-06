Le nouveau thème en dissertations. Epreuve de français-philosophie. Concours 2024-2025

Destiné aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, ce volume de la collection "Dissertations & méthodes" se révélera un outil particulièrement pertinent pour une préparation optimale à l'épreuve de français et philosophie des concours : - Méthode et techniques de la dissertation, toutes les étapes expliquées : -- les erreursà ne pas faire -- les réponses à vos questions -- des exemples et schémas pour vous aider à adopter les bons réflexes - Des dissertations entièrement rédigées pour comprendre les oeuvres au programme et aborder les problématiques essentielles du thème.