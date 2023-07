Manuel de Sciences . Sciences d'observation - Cours Moyen - Les plantes - Les animaux

Habituer nos enfants à prendre le temps d'admirer le monde qui nous entoure, d'en scruter peu à peu les richesses, de s'en émerveiller, voilà le propos de ce manuel destiné aux élèves des classes du Cours Moyen. Un accent particulier a donc été porté sur la partie "observation" , très abondante et richement illustrée. Les activités, manipulations et expériences proposées, réalisables en classe ou à la maison, permettent une assimilation personnelle des notions abordées et des êtres étudiés. La "leçon" est une prolongation des découvertes faites en classe, dont elle offre une synthèse. Nous espérons ainsi, dans la ligne du manuel d'éveil aux sciences d'observation pour les classes du Cours Elémentaire, développer en chaque enfant la curiosité indispensable à la formation de son intelligence, en suscitant une démarche active et personnelle, mais surtout contribuer à l'élaboration d'une vraie culture.