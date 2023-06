L’émail peint entre France et Chine, XVIIe-XVIIIe siècle. Acteurs, objets et techniques

Le dossier principal de ce numéro de la revue Artefact réunit des textes qui interrogent les rhétoriques de l'innovation dans la société contemporaine. Mais à la différence des analyses des discours, souvent menées en sociologie et en histoire de l'innovation, l'enjeu est ici de mieux cerner les liens qui unissent le récit à l'innovation. Le dossier principal réunit des textes qui interrogent les rhétoriques de l'innovation dans la société contemporaine. Mais à la différence des analyses des discours, souvent menées en sociologie et en histoire de l'innovation, l'enjeu est ici de mieux cerner les liens qui unissent le récit à l'innovation. Le propos s'ouvre donc à l'anthropologie de l'écrit, qui questionne moins le récit que l'acte de mettre en récit et ses liens avec l'activité de conception technique. Cette approche novatrice s'appuie sur cinq cas d'étude. Le dossier s'adresse à un public de sciences humaines et sociales.