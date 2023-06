Ecolo à la maison. Minimalisme, sobriété et désencombrement

Comment être "écolo à la maison" sans prise de tête ni charge mentale supplémentaire ? Comment intégrer dans son logement les concepts de sobriété et minimalisme pour un quotidien plus agréable à vivre et plus sain ? La liste des possibilités est longue pour passer à l'action. Et c'est sans compter qu'adopter des gestes écologiques permet aussi de faire de belles économies sur les factures énergétiques et alimentaires. Mais alors, par quoi commencer ? Grâce à ce petit guide pratique vous apprendrez à faire vos propres produits ménagers maison en étant sûr de leur efficacité, à mettre en place des actions pour limiter votre consommation d'eau et d'énergie, à réduire vos emballages plastiques, à offrir une seconde vie à vos objets au lieu de les jeter, à réorganiser votre maison en la désencombrant, et même à installer un compost si vous le souhaitez. Chaque petit pas compte !