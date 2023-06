Protéger et sécuriser son logement. Conseils et astuces

La sécurité domestique est un sujet sérieux, car il concerne la protection des biens et des personnes d'un foyer. Mais avec toutes les solutions disponibles aujourd'hui, il est parfois facile de s'y perdre. Quels sont les différents types de protections existants et lequel choisir ? Comment choisir l'emplacement de ses accessoires ? Faut-il sécuriser ses extérieurs ? À ces interrogations techniques s'ajoutent des questions d'ordre légal : faut-il déclarer son dispositif ? Quelles sont les réglementations en matière de sécurité ? Dans cet ouvrage, Christophe MELIN et Lucie VERSCHAEVE répondent à 50 questions essentielles qu'il est utile de se poser avant de sécuriser son logement, afin d'avoir en main toutes les informations essentielles pour choisir une protection adaptée à son habitation et son mode de vie.