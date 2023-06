Papa, pourquoi tu dors toujours à l'hôpital ? Chronique d'un jeune urgentiste

Le docteur Mathieu Doukhan finit de lire l'histoire du soir à son fils avant de partir pour une nouvelle garde de nuit au service des urgences de Tourcoing. Une fois le livre refermé, son fils l'embrasse et lui pose une question qui donnera naissance à ce livre témoignage : "Papa, pourquoi tu dors encore à l'hôpital ? " Au menu de ces chroniques, la vie aux urgences sous toutes ses coutures, avec ses joies, ses malheurs, ses dérives et ses amertumes. Le regard du docteur Mathieu Doukhan est cru, vrai et sa parole mérite d'être partagée avec le plus grand nombre. Edifiant ! Mathieu Doukhan habite à Lille. Il exerce depuis plus de cinq ans sa vocation à Tourcoing, au service des urgences.