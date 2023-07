L'Odyssée actualisée. Le grand classique d'Homère pour le lectorat d'aujourd'hui !

L'Odyssée actualisée présente les aventures d'Ulysse et de ses hommes non seulement dans une langue riche et modernisée, mais aussi en ordre chronologique, contrairement à l'oeuvre originale, ce qui en facilite la compréhension. Ses personnages les plus connus : les lotophages, le cyclope, les Lestrygons, Charybde & Scylla, Circé, et Calypso !