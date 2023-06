Economie, sociologie et histoire du monde contemporain. 1re et 2e années, Edition 2023-2024

Pour préparer au mieux les étudiants aux concours et répondre aux exigences de la réforme des classes préparatoires ECG, les auteurs proposent un cours solide et structuré, une bibliographie et une chronologie pour chaque chapitre ; des citations et références ; des dissertations ; des sujets de concours ; un double index des notions et des noms propres. Une mise à jour annuelle des données et des sujets de concours.