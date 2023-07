Pour marquer les dix ans de sa résidence de photographie dont le thème est la Méditerranée, la Fondation des Treilles a souhaité susciter un dialogue entre les oeuvres de ses 28 premiers lauréats et un des auteurs de sa résidence d'écriture, le romancier Dimitri Bortnikov. L'Aigle et le cygne est né de cet échange. La Fondation des Treilles créée par Anne Gruner Schlumberger a notamment pour vocation de nourrir le dialogue entre les sciences et les arts afin de faire progresser la création et la recherche. Elle accueille des chercheurs et des créateurs dans son domaine des Treilles (Var). Créée en 2011, sa résidence de photographie aide à la création d'oeuvres photographiques ayant pour thème la Méditerranée. De 2011 à 2023, 34 photographes y ont séjourné. Créée en 2009, la résidence d'écriture accueille des auteurs écrivant et publiant en français. Entre 2009 et 2023, 38 auteurs s'y sont succédé.