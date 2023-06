Carnet déco. Penser, aménager et décorer mon intérieur

Un carnet à personnaliser pour penser ou repenser, aménager et décorer son intérieur ! Un carnet pour organiser et suivre vos petits et grands travaux de décoration. Envie d'un coin cosy ? D'agrandir votre espace ? Page après page, repensez votre intérieur afin qu'il corresponde mieux à votre style de vie et à votre personnalité grâce aux conseils avisés d'une décoratrice d'intérieur. Les espaces préremplis vous permettront de répertorier vos différentes inspirations, vos budgets et réalisez votre propre moodboard !