Le chaos de la prospective et comment s'en sortir. Comment les signaux faibles détectent les futurs sans ChatGPT

Depuis 2003, Philippe Cahen, détecte chaque jour les signaux faibles, les libère et crée des futurs. Il a découvert que les années 2040 seront charnières pour le futur de l'humanité avec la coïncidence du chaos démographique (10 milliards de Terriens), du chaos climatique aujourd'hui connu de tous, du chaos scientifique et technologique (les sciences sont infinies, les technologies ont des limites matérielles). Comment se sortir de ces chaos ? Nous disposons de 20 ans pour vivre mieux avec moins, et éviter le chaos pour ouvrir une nouvelle ère.