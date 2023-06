Sémiologie pour l'infirmier. Les 100 symptomes les plus courants à connaître pour ses études, ses stages et sa pratique hospitalière

Organisé selon les grands systèmes du corps humain, ce livre propose une vision synthétique des signes et symptômes les plus souvent rencontrés dans le programme des études infirmières mais aussi et surtout le quotidien professionnel. Afin d'aider les étudiants en IFSI et les infirmiers professionnels à parfaire leur compétence clinique et à améliorer la qualité de leur prise en charge, chaque fiche présente de manière systématique et visuelle les étapes de l'examen sémiologique : la définition générale du signe ; les signes et symptômes associés ; ce qu'il faut identifier lors de l'examen clinique : observation, discussion, auscultation, palpation, percussion ; les méthodes d'évaluation du patient ; les examens complémentaires ; les hypothèses cliniques et causes différentielles ; le rôle de l'IDE (rôles propre, sur prescription et en collaboration). Un glossaire des termes employés et une liste des scores et échelles cités tout au long du livre viennent compléter ce répertoire et faciliter la navigation entre les fiches. Illustré et très pédogogique, ce livre a été rédigé par une équipe d'infirmiers de divers horizons (hospitaliers, cadres de santé, formateurs) et relu par des infirmiers et médecins.