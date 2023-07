Mathématiques CP Vivre les maths. Fichier à photocopier, Edition 2023

200 fiches d'entrainement différencié pour accompagner l'édition 2023 Vivre les Maths CP Le fichier à photocopier propose 200 fiches d'entrainement différencié avec 3 niveaux de diffculté. Les fiches proposent des exercices répétitifs pour : - mémoriser et automatiser : dizaines et unités, faits numériques, calculs avec des coloriages codés, calcul posé,... - réaliser davantage de tracés Pour l'entrainement en classe ou en devoir à la maison ! Ces fiches permettent à l'enseignant de diiférencier : - en donnant des fiches de niveaux 2 ou 3 aux élèves les plus rapides - en donnant des fiches de niveau 1 aux élèves ayant besoin de plus d'entrainement Format : Les fiches sont de format A5 et de format A4 pour la géométrie.