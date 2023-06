L'ADN N° 33, juin 2023 : Qu'a fait Internet de nos enfants ?

Que font nos enfants sur les écrans ? Mais surtout, que font les écrans de nos enfants ? La question date, elle se posait déjà aux grandes heures de la télévision... Mais le bilan du numérique est nettement plus chargé et il semble s'alourdir chaque année. Dans le désordre, on reproche aux écrans d'être addictifs, néfastes aux apprentissages, à la mémorisation, aux relations sociales, d'allonger la liste des crimes - de la pédophilie, aux extorsions et chantages en tous genres, de tenir les plus jeunes dans la sédentarité - il serait même mauvais pour les yeux, et pour le dos, de les plonger en dépression, voire de les pousser au suicide, de les immerger dans un monde essentiellement marchand ou les fake news et la surveillance règnent. Ce numéro est une exploration de la manière dont les enfants sont non seulement (sur)exposés en ligne, mais également (sur)exploités.