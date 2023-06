La fille qui n'aimait pas sa mère. Collection Noire 1

Agnès de Blinder est une jeune fille, très riche, elle s'ennuie entre son père banquier à Monaco et sa mère ex-mannequin qu'elle hait. Elle rumine sa haine durant les après-midi mornes à la terrasse de Sénéquier et les nuits alcoolisées du Byblos, puis rejoint la villa de Ramatuelle et sa piscine. Karim Djemalli a quitté le Liban en pleine guerre civile avec ses parents pour s'installer dans une cité crasseuse à Argenteuil. Agnès et Karim n'auraient jamais dû se rencontrer, elle n'aurait jamais dû le demander en mariage, il n'aurait jamais dû accepter la proposition de Gérald de Blinder : Prendre la direction du Palais de la Californie, un casino à Nice, dont le banque de Blinder détient la majorité des parts...