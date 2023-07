Méditations pour aider les défunts

Dans de nombreux écrits et conférences, Rudolf Steiner a présenté les fruits de ses recherches à propos du chemin que l'individualité humaine parcourt à travers les sphères de l'esprit après la mort et jusqu'à son retour dans une nouvelle vie terrestre. Le présent opuscule réunit un choix de textes et de méditations qui peuvent aider chacun à acquérir une meilleure compréhension de la mort et de la vie après la mort, et ainsi à mieux accompagner les défunts dans leur cheminement vers les mondes spirituels. Que l'amour du coeur pénètre jusqu'à l'amour de l'âme, Que la chaleur de l'amour rayonne vers la lumière de l'esprit. C'est ainsi que je m'approche de toi, Pensant avec toi des pensées de l'esprit, Ressentant en toi l'amour des mondes, Voulant spirituellement à travers toi Tisser, en existant, le vécu d'être un.